«Сибирь» одержала седьмую победу в восьми матчах, всухую обыграв в гостях «Спартак»

Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».



Счёт открыл на 17-й минуте форвард гостей Олег Ли, ему ассистировал Вячеслав Литовченко. На 31-й минуте в большинстве удвоил преимущество словацкий защитник Михал Чайковски, голевой пас отдал Ник Шор.



Заключительную шайбу в игре на 48-й минуте в ситуации «пять на четыре» забросил нападающий Валентин Пьянов, ассистент — Юрки Йокипакка.

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«Сибирь» одержала седьмую победу за последние восемь матчей, «Спартак» потерпел пятое поражение за шесть встреч.



Новосибирцы набрали 27 очков после 27 матчей, занимая седьмое место в таблице Восточной конференции. «Спартак» — восьмой на Западе, имея в своём активе 30 баллов после 28 игр.