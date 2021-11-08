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«Спартак» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Сибирь» одержала седьмую победу в восьми матчах, всухую обыграв в гостях «Спартак»

«Сибирь» одержала седьмую победу в восьми матчах, всухую обыграв в гостях «Спартак»
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Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».

Счёт открыл на 17-й минуте форвард гостей Олег Ли, ему ассистировал Вячеслав Литовченко. На 31-й минуте в большинстве удвоил преимущество словацкий защитник Михал Чайковски, голевой пас отдал Ник Шор.

Заключительную шайбу в игре на 48-й минуте в ситуации «пять на четыре» забросил нападающий Валентин Пьянов, ассистент — Юрки Йокипакка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сибирь» одержала седьмую победу за последние восемь матчей, «Спартак» потерпел пятое поражение за шесть встреч.

Новосибирцы набрали 27 очков после 27 матчей, занимая седьмое место в таблице Восточной конференции. «Спартак» — восьмой на Западе, имея в своём активе 30 баллов после 28 игр.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Ли (Литовченко) – 16:20' (5x5)   0:2 Чайковски (Шор) – 30:03' (5x4)   0:3 Пьянов (Йокипакка) – 47:30' (5x4)
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