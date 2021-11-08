Миронов: счёт матча с «Сибирью» не по игре. Сейчас будет время поставить голову на место

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (0:3).
«Тяжёлая игра выдалась сегодня. Для нас это уже пятая игра через день. Понятно, что где-то чувствуется усталость, но это, конечно, ни в коем случае нас не оправдывает. Старались, бились, могу сказать, что счёт не по игре – два рикошета в наши ворота, третий гол чистый был наш.
Так сложилось, но сейчас есть время чуть-чуть поставить голову на место, поработать над теми моментами, которые у нас не очень хороши – большинство пока не даёт положительного результата. Есть время, будем работать», — цитирует Миронова официальный сайт КХЛ.
«Спартак» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, после 28 матчей набрав 30 очков.
- 8 ноября 2021
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