Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль был признан игроком недели в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль был признан игроком недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает твиттер-аккаунт профсоюза игроков (NHLPA).
На прошедшей неделе 26-летний форвард набрал 10 (5+5) очков в трёх встречах, в которых«Эдмонтон» одержал три победы. В матчах с «Нэшвиллом» (5:2) и «Сиэтлом» (5:2) Драйзайтль оформил дубль, а в игре с «Рейнджерс» (6:5) забросил решающую шайбу в овертайме.
Всего в текущем сезоне немец в 10 матчах набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности "+12", возглавляя список бомбардиров НХЛ.
«Эдмонтон» занимает первое место в Западной конференции, набрав 18 очков после десяти матчей. В следующей встрече подопечные Дэйва Типпетта сыграют в гостях с «Детройтом» (10 ноября).
Второй звездой недели был признан голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл, одержавший с клубом три победы в трёх матчах. Третье место — у вратаря «Анахайма» Джона Гибсона, который помог «уткам» одержать две победы в двух встречах на прошедшей неделе.
- 8 ноября 2021
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