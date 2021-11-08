Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль был признан игроком недели в НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль был признан игроком недели в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль был признан игроком недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает твиттер-аккаунт профсоюза игроков (NHLPA).

На прошедшей неделе 26-летний форвард набрал 10 (5+5) очков в трёх встречах, в которых«Эдмонтон» одержал три победы. В матчах с «Нэшвиллом» (5:2) и «Сиэтлом» (5:2) Драйзайтль оформил дубль, а в игре с «Рейнджерс» (6:5) забросил решающую шайбу в овертайме.

Всего в текущем сезоне немец в 10 матчах набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности "+12", возглавляя список бомбардиров НХЛ.

«Эдмонтон» занимает первое место в Западной конференции, набрав 18 очков после десяти матчей. В следующей встрече подопечные Дэйва Типпетта сыграют в гостях с «Детройтом» (10 ноября).

Второй звездой недели был признан голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл, одержавший с клубом три победы в трёх матчах. Третье место — у вратаря «Анахайма» Джона Гибсона, который помог «уткам» одержать две победы в двух встречах на прошедшей неделе.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021