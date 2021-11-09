Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 9 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 9 ноября.



Финский «Йокерит» сохраняет первую строчку в Западной конференции, набрав 40 очков после 27 матчей. Второе место занимает СКА, имеющий в своём активе 39 баллов при равном с лидером количестве игр. Третье место — у ЦСКА, подопечные Сергея Фёдорова после 27 матчей набрали 35 очков.



В Восточной конференции лидирует «Металлург», набравший 46 очков после 27 матчей. На второй строчке расположился челябинский «Трактор», имеющий 44 балла после 29 встреч. Тройку на Востоке замыкает «Салават Юлаев». Коллектив Томи Лямся набрал 38 очков после 28 матчей. «Сибирь», обыгравшая накануне «Спартак» (3:0), занимает седьмое место, набрав 27 баллов после 27 матчей.