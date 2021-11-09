Овечкин мог сравняться с Халлом уже на старте игры с «Баффало». Шайбу записали на Уилсона

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Баффало Сэйбрз». Идёт 1-й период, хозяева ведут в счёте – 1:0.

Уже на третьей минуте встречи хоккеистам «столичных» удалось открыть счёт в матче – после броска от синей линии от защитника Тревора ван Римсдайка шайба после нескольких рикошетов оказалась в сетке ворот «Баффало». Последним коснувшимся оказался форвард Том Уилсон, однако отличнейший шанс сравняться по голам в НХЛ с Бреттом Халлом имел и 36-летний российский форвард Александр Овечкин, который также коснулся шайбы, но чуть раньше Уилсона.

Напомним, на счету Александра 740 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

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Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).

Отметим, что для Александра эта результативная передача стала 599-й за карьеру в НХЛ. Всего на его счету 1339 (740+599) очков в 1209 встречах при показателе полезности «+84».