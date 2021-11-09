Александр Овечкин вышел на единоличное 29-е место по очкам за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Баффало Сэйбрз». Завершён первый период, хозяева ведут в счёте – 1:0.

Уже на третьей минуте встречи хоккеистам «столичных» удалось открыть счёт в матче – после броска от синей линии от защитника Тревора ван Римсдайка шайба после нескольких рикошетов оказалась в сетке ворот «Баффало». Автором заброшенной шайбы стал Том Уилсон, а результативную передачу на свой счёт записал 36-летний российский форвард Александр Овечкин.

Эта результативная передача стала для Овечкина 599-й в его заокеанской карьере, по этому показателю он вышел на 5-е место среди российских игроков в истории НХЛ. Он сравнялся с легендарным Алексеем Ковалёвым. Всего на счету Овечкина 1339 (740+599) очков в 1209 встречах при показателе полезности «+84».

Благодаря результативной передачей в матче с «Баффало» Овечкин вышел на единоличное 29-е место по очкам за карьеру в НХЛ, превзойдя результаты Дениса Савара и Дэйвом Андрейчука (оба — по 1338). Следующей целью для Александра является показатель Матса Сундина (1349).