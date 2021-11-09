Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс забросил шайбу в меньшинстве в игре с «Флоридой»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своём льду «Флориду Пантерз». Завершён 1-й период, хозяева ведут – 2:0.

За 6 секунд до конца 1-го периода удвоить преимущество хозяев льда удалось 23-летнему американскому защитнику «Рейнджерс» Адаму Фоксу и, что примечательно, сделать ему это удалось при игре в меньшинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

Ранее стало известно, что Фокс подписал новый контракт с «Рейнджерс» на внушительные $ 66,5 млн за 7 лет. 23-летний Фокс провёл за «Рейнджерс» 138 матчей, в которых набрал 102 очка. На его счету 15 голов и 87 результативные передачи.