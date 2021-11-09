Овечкин нанёс 5 бросков в створ за период по воротам «Баффало». У «Сэйбрз» лишь 6 бросков

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Баффало Сэйбрз». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 2:0.

Примечательно, что за первый период 36-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин нанёс 5 бросков в створ ворот «Баффало», которые защищает 32-летний канадец Давид Токарски. При этом у всех хоккеистов гостей лишь 6 бросков за первую двадцатиминутку.



Напомним, что в этой игре Овечкин уже отметился результативной передачей, благодаря которой он вышел на единоличное 29-е место по очкам за карьеру в НХЛ, превзойдя результаты Дениса Савара и Дэйвом Андрейчука (оба — по 1338). Следующей целью для Александра является показатель Матса Сундина (1349).