«Баффало» поразил ворота «Вашингтона» после грубой ошибки Овечкина в своей зоне

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Баффало Сэйбрз». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 3:1.

На 4-й минуте 2-го периода гостям удалось отыграть одну шайбу усилиями 30-летнего канадского форварда «Сэйбрз» Коди Икина, который сумел воспользоваться ошибкой 36-летнего российского капитана «столичных» Александра Овечкина. Именно Александр потерял шайбу в своей зоне, не устояв на коньках на развороте.

Напомним, что в этой игре Овечкин уже отметился результативной передачей, благодаря которой он вышел на единоличное 29-е место по очкам за карьеру в НХЛ, превзойдя результаты Дениса Савара и Дэйвом Андрейчука (оба — по 1338). Следующей целью для Александра является показатель Матса Сундина (1349).