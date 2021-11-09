Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Баффало» поразил ворота «Вашингтона» после грубой ошибки Овечкина в своей зоне

«Баффало» поразил ворота «Вашингтона» после грубой ошибки Овечкина в своей зоне
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Баффало Сэйбрз». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 3:1.

На 4-й минуте 2-го периода гостям удалось отыграть одну шайбу усилиями 30-летнего канадского форварда «Сэйбрз» Коди Икина, который сумел воспользоваться ошибкой 36-летнего российского капитана «столичных» Александра Овечкина. Именно Александр потерял шайбу в своей зоне, не устояв на коньках на развороте.

Напомним, что в этой игре Овечкин уже отметился результативной передачей, благодаря которой он вышел на единоличное 29-е место по очкам за карьеру в НХЛ, превзойдя результаты Дениса Савара и Дэйвом Андрейчука (оба — по 1338). Следующей целью для Александра является показатель Матса Сундина (1349).

Новость по теме
Овечкин нанёс 5 бросков в створ за период по воротам «Баффало». У «Сэйбрз» лишь 6 бросков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021