Овечкин на 25 шайб отстаёт от Ягра, занимающего третье место в списке лучших снайперов НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Баффало Сэйбрз». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 3:1.

В середине 2-й двадцатиминутки 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину удалось отметиться своей 741-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в НХЛ. Теперь его ближайшая цель — это легендарный чешский форвард Яромир Ягр, на счету которого 766 голов.

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Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).