Кузнецов вышел на 11-е место в истории «Вашингтона» по количеству набранных очков
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Баффало Сэйбрз». После завершения двух периодов хозяева ведут в счёте – 3:1.
Российский нападающий Евгений Кузнецов на данный момент отметился одной результативной передачей. Теперь в активе Евгения стало 432 (134+298) очка за карьеру в «Вашингтоне», что является 11-м результатом в клубной истории. Российский нападающий превзошёл результат Денниса Марука (431). Ближайшей целью для Евгения является результат шведского защитника Калле Юханссона (474).
Клубный рекорд принадлежит Александру Овечкину, набравшему сегодня своё 1340-е очко в составе столичной команды.
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