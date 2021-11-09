Защитник «Рейнджерс» Миллер забросил шайбу после фантастического сольного прохода
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своём льду «Флориду Пантерз». Завершён 2-й период, хозяева ведут – 4:0.
В середине 2-го периода 21-летний американский защитник «синерубашечников» К’Андре Миллер решил взять инициативу на себя, что привело к яркой заброшенной шайбе после феноменального сольного прохода.
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Для Миллера эта заброшенная шайба стала первой в текущем сезоне, ранее он отметился лишь одной результативной передачей в 12 играх при показателе полезности «-6». Всего в НХЛ за 66 матчей он набрал 14 (6+8) баллов.
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