Петер Бондра отреагировал на 741-ю шайбу Овечкина в НХЛ

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз», чемпион мира Петер Бондра поздравил Александра Овечкина с 741-й шайбой в НХЛ



«Поздравляю! Ещё одна ночь… Ещё один достигнутый этап», — написал Бондра в своём «твиттере».



В середине 2-й двадцатиминутки матча чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» – «Баффало Сэйбрз» 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину удалось отметиться своей 741-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в НХЛ. Примечательно, что ассистировали ему также российские хоккеисты – защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).



Всего на его счету 1340 (741+599) очков в 1209 встречах при показателе полезности «+84».

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