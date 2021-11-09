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Гол и два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

Гол и два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Александр Овечкин, Том Уилсон (дубль), Конор Шири и Конор Макмайл. У гостей отличился Коди Икин, Колин Миллер и Андерс Бьорк. У россиян Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Овечкина коэффициент полезности «+1». Овечкин оформил два ассиста, Кузнецов — 3, у Орлова — 1.

Стоит отметить, что в данном матче в середине 2-й двадцатиминутки матча 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину удалось отметиться своей 741-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в НХЛ. Примечательно, что ассистировали ему также российские хоккеисты – защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Уилсон (Овечкин, ван Римсдайк) – 02:13' (5x5)   2:0 Макмайкл (Шульц, Хагелин) – 22:30' (5x5)   2:1 Икин – 23:43' (5x5)   3:1 Овечкин (Орлов, Кузнецов) – 28:55' (5x5)   3:2 Бьорк (Руотсалайнен, Хег) – 43:17' (5x5)   4:2 Уилсон (Кузнецов) – 46:45' (5x5)   5:2 Карлсон (Кузнецов, Овечкин) – 57:47' (5x4)   5:3 Миллер (Писик, Хиностроза) – 58:56' (5x5)
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