Шестёркин улучшил достижение, по которому он является лучшим с момента своего дебюта в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3

Одним из главных героев встречи стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 42 броска. 25-летний вратарь одержал восьмую победу в карьере в матче, в котором сумел отразить как минимум 40 бросков. По этому показателю Игорь располагается на первом месте в НХЛ с момента своего дебюта в лиге. Примечательно, что Шестёркин не проиграл ни одного матча за свою карьеру, в котором его команда позволила нанести 40 и более бросков по его воротам.