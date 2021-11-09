В НХЛ не осталось команд без поражений в основное время в этом сезоне

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3



Одним из главных героев встречи стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 42 броска. 25-летний вратарь одержал восьмую победу в карьере в матче, в котором сумел отразить как минимум 40 бросков. По этому показателю Игорь располагается на первом месте в НХЛ с момента своего дебюта в лиге.

Примечательно, что это поражение стало первым в этом сезоне в основное время для «Флориды». До настоящего момента «пантеры» оставались единственной командой, набиравшей очки во всех матчах в этой регулярке. Серия американской команды с набранными очками прервалась на отметке в 11 матчей.