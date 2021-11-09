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«Лос-Анджелес» благодаря дублю Филлипа Дано разгромил на выезде «Торонто»

«Лос-Анджелес» благодаря дублю Филлипа Дано разгромил на выезде «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 1:5.

В составе победителей забивали Филлип Дано (дубль), Тревор Мур, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе. У хозяев отличился Джон Таварес.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2021, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Грундстрём, Купари) – 10:52' (5x5)   0:2 Атанасиу (Дано, Иафалло) – 14:21' (5x5)   1:2 Таварес (Марнер, Нюландер) – 21:51' (5x4)   1:3 Дано (Атанасиу, Иафалло) – 33:56' (5x5)   1:4 Дано – 55:30' (5x5)   1:5 Кемпе (Браун, Копитар) – 56:13' (en)
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