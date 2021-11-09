«Лос-Анджелес» благодаря дублю Филлипа Дано разгромил на выезде «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 1:5.



В составе победителей забивали Филлип Дано (дубль), Тревор Мур, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе. У хозяев отличился Джон Таварес.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.