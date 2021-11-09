Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин с 42 сэйвами признан первой звездой матча против «Флориды»

Шестёркин с 42 сэйвами признан первой звездой матча против «Флориды»
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» вратарь хозяев Игорь Шестёркин признан первой звездой матча. Российский вратарь совершил 42 сэйва.

Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Второй звездой стал Крис Крайдер, третья звезда — Мика Зибанеджад.

В составе победителей забивали Крис Крайдер, Адам Фокс, К'Андре Миллер и Райан Строум. У гостей отличились Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Патрик Хёрнквист. На счету Панарина две результативные передачи.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Новость по теме
Шестёркин улучшил достижение, по которому он является лучшим с момента своего дебюта в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021