Шестёркин с 42 сэйвами признан первой звездой матча против «Флориды»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» вратарь хозяев Игорь Шестёркин признан первой звездой матча. Российский вратарь совершил 42 сэйва.
Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Второй звездой стал Крис Крайдер, третья звезда — Мика Зибанеджад.
В составе победителей забивали Крис Крайдер, Адам Фокс, К'Андре Миллер и Райан Строум. У гостей отличились Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Патрик Хёрнквист. На счету Панарина две результативные передачи.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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