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«Дерьмо случается». Том Уилсон отреагировал на голевую ошибку Александра Овечкина

«Дерьмо случается». Том Уилсон отреагировал на голевую ошибку Александра Овечкина
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После завершения матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сэйбрз» (5:3), североамериканские журналисты попросили Александра Овечкина прокомментировать допущенную им ошибку, которая привела к одному из голов «клинков».

На четвёртой минуте второго периода гостям удалось отыграть одну шайбу усилиями 30-летнего канадского форварда «Сэйбрз» Коди Икина, который сумел воспользоваться ошибкой 36-летнего российского капитана «столичных» Овечкина. Именно Александр потерял шайбу в своей зоне, не устояв на коньках на развороте.

Прежде чем Овечкин начал отвечать на вопрос журналистов, в разговор успел вмешаться Том Уилсон. «Дерьмо случается, детка», — приводит реакцию Уилсона журналистка Саманта Пелл.

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