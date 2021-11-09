У нападающего «Торонто» Марнера 12 очков в 6 последних матчах. В первых 7 было только одно

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» – «Лос-Анджелес Кингз» нападающий Митчелл Марнер отдал результативную передачу, что стала 12 очком в последних шести играх для спортсмена.



Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 1:5.



Напомним, что в первых семи матчах у нападающего было набрано только одно очко. Таким образом, в этом сезоне НХЛ форвард провёл 13 матчей, в которых набрал 13 очков (3 гола + 10 пасов).



В составе победителей этой встречи забивали Филлип Дано (дубль), Тревор Мур, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе. У хозяев отличился Джон Таварес.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Новость по теме «Лос-Анджелес» благодаря дублю Филлипа Дано разгромил на выезде «Торонто»