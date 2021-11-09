Только Лемье набирал 20 очков в сезоне НХЛ быстрее Овечкина в возрасте 36 лет или старше

Сегодня российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал два ассиста в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Баффало Сэйбрз», и теперь на его счету 21 очко в текущем сезоне в НХЛ.



Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.



Только Марио Лемье удалось набрать 20+очков в НХЛ быстрее среди хоккеистов 36 лет и старше. Овечкину получилось достичь данной отметки за 12 матчей, Лемье же в сезоне 2002/03 понадобилось 9 игр.



Также стоит отметить, что в данном матче в середине 2-й двадцатиминутки 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину удалось отметиться своей 741-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в НХЛ. Примечательно, что ассистировали ему также российские хоккеисты – защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).

Новость по теме Овечкин вернулся на чистое первое место в списке снайперов сезона