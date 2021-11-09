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«Нужно взрослеть». Наставник «Рейнджерс» раскритиковал команду после победы над «Флоридой»

«Нужно взрослеть». Наставник «Рейнджерс» раскритиковал команду после победы над «Флоридой»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:3). На третий период его подопечные выходили при счёте 4:0 в свою пользу, но в заключительные 20 минут едва не упустили победу в основное время.

«Спасибо Шести, что удержал победу. Наблюдать за этим было невесело. Мы обыгрывали отличную команду, которая ранее не проигрывала в основное время в этом сезоне, и такой третий период не может понравиться. Я принимаю два очка, но это не тот путь, которым мы должны следовать.

Мы сражались в течение двух периодов, и такой третий отрезок просто неприемлем. Мы должны бороться с этим. Должны повзрослеть. Должны быть мужчинами и бороться до самого конца хоккейного матча», — цитирует Галлана пресс-служба НХЛ.

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