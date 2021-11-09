Брюнетт — об окончании успешной серии «Флориды»: что заслужили, то и получили

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4). Это поражение стало первым в этом сезоне в основное время для «Флориды». До настоящего момента «пантеры» оставались единственной командой, набиравшей очки во всех матчах в этой регулярке. Серия американской команды с набранными очками прервалась на отметке в 11 матчей.

«Что заслужили этим вечером, то и получили. Ошибки, которые мы сделали сегодня, исправимы, но эти ошибки действительно причинили боль, потому что поставили нас в такое положение. Мы получили именно то, на что наиграли.

Сегодня мы пропустили гол в своём меньшинстве, потом в своём большинстве, а затем и ещё две шайбы при игре «четыре на четыре». Знаете, нечасто можно пропустить два гола сразу в таком формате. Думаю, что из-за наших управленческих способностей в определённых областях, о которых мы много говорим, мы просто не были полностью сосредоточенными в разных моментах матча», — цитирует Брюнетта пресс-служба НХЛ.