Брюнетт — об окончании успешной серии «Флориды»: что заслужили, то и получили

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4). Это поражение стало первым в этом сезоне в основное время для «Флориды». До настоящего момента «пантеры» оставались единственной командой, набиравшей очки во всех матчах в этой регулярке. Серия американской команды с набранными очками прервалась на отметке в 11 матчей.
«Что заслужили этим вечером, то и получили. Ошибки, которые мы сделали сегодня, исправимы, но эти ошибки действительно причинили боль, потому что поставили нас в такое положение. Мы получили именно то, на что наиграли.
Сегодня мы пропустили гол в своём меньшинстве, потом в своём большинстве, а затем и ещё две шайбы при игре «четыре на четыре». Знаете, нечасто можно пропустить два гола сразу в таком формате. Думаю, что из-за наших управленческих способностей в определённых областях, о которых мы много говорим, мы просто не были полностью сосредоточенными в разных моментах матча», — цитирует Брюнетта пресс-служба НХЛ.
- 9 ноября 2021
-
09:05
-
08:44
-
08:26
-
08:16
-
07:59
-
07:42
-
07:33
-
07:22
-
07:20
-
07:08
-
07:04
-
06:55
-
06:32
-
06:20
-
06:12
-
06:03
-
06:00
-
05:59
-
05:51
-
05:50
-
05:37
-
05:18
-
05:07
-
04:58
-
04:51
-
04:45
-
04:44
-
04:37
-
04:27
-
04:21
-
04:12
-
04:06
-
04:01
-
03:56
-
03:40