Овечкин стал вторым игроком в истории «Вашингтона» с 600 передачами в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3. Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».



Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. 36-летний капитан «Кэпиталз» стал вторым игроком в истории клуба с 600 передачами в Национальной хоккейной лиге. Первое место по данному показателю занимает шведский форвард Никлас Бекстрём, сделавший 722 голевые передачи.



Также в этом матче свой 300-й результативный пас оформил другой российский игрок «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов.

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Напомним, в прошедшем матче Овечкин забросил 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ, благодаря чему вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён, повторив достижение Бретта Халла.



«Вашингтон» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 16 очков.