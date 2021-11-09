Новиков: с тем материалом, который есть в «Авангарде», не спасёт даже волшебник

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о ситуации в омском «Авангарде».
«Заметил, что наша пресса уделяет большое внимание личности главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. Одни называют канадского тренера волшебником, другие — дилетантом, споров очень много. Их усиливает то, что Омск ушёл на каникулы, потерпев пять поражений в последних семи матчах.
Хорошо, что идёт такое жёсткое обсуждение. Я, как говорится, за любой кипиш, кроме коронавируса. С уважением отношусь к североамериканской тренерской школе — в своё время ещё наш великий тренер Игорь Ефимович Дмитриев много общался с главным тренером сборной Канады Дэйвом Кингом, что-то у него брал, многое давал. Но факт остаётся фактом — мы даём лишние поблажки иностранцам, конкуренция у нас не всегда равная.
Давайте опять в глубину. Посмотрите, как в этом сезоне идёт его «Авангард» — 12 побед и 11 поражений в основное время, чуть-чуть выше 50-процентной отметки. То есть команда топчется на месте. И это мы говорим о действующем чемпионе КХЛ.
Но будем справедливы — канадец должен взять на себя лишь небольшую часть вины за такой бледненький старт.
Я немного не понял, когда «Авангард» на старте чемпионского сезона убрал популярного в Омске Максима Сушинского. В то же время у вратарей — особая солидарность, поэтому порадовался, когда на пост генерального менеджера назначили Алексея Волкова, которого помню ещё в роли голкипера в «Крыльях».
Нет вопросов, с Грубецом в прошлом сезоне новый менеджер угадал — как говорится, вратарь вратаря видит издалека. Но ведь другие лидеры были приобретены именно при Сушинском.
Я ждал первого полноценного лета Волкова: нужно было сохранять чемпионский состав, в идеале — его укреплять. Но быстро стало понятно, что с кадровой работой — проблема. Осенняя часть чемпионата это и подтвердила. Так что, может, и хочется поругать Хартли за многочисленные поражения, но в общем-то не за что — где у него состав?!
Оборона более-менее стабильна, а вот в атаке — проблема на проблеме. Фамилии называть не буду, но исполнителей уровня Ковальчука, Буше или даже Чинахова в нападении «Авангарда» сегодня нет. Образно говоря, собрали три третьих тройки — но нет первой.
Поэтому на данном этапе Хартли воспринимаю, скорее, как заложника селекции.
Пока нет предпосылок к тому, что впереди у «Авангарда» хороший плей-офф. С тем материалом, который сегодня есть в команде, не спасёт даже волшебник!» — цитирует Новикова Russia-Hockey.ru.
- 9 ноября 2021
-
09:05
-
08:44
-
08:26
-
08:16
-
07:59
-
07:42
-
07:33
-
07:22
-
07:20
-
07:08
-
07:04
-
06:55
-
06:32
-
06:20
-
06:12
-
06:03
-
06:00
-
05:59
-
05:51
-
05:50
-
05:37
-
05:18
-
05:07
-
04:58
-
04:51
-
04:45
-
04:44
-
04:37
-
04:27
-
04:21
-
04:12
-
04:06
-
04:01
-
03:56
-
03:40