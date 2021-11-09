Новиков: с тем материалом, который есть в «Авангарде», не спасёт даже волшебник

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о ситуации в омском «Авангарде».



«Заметил, что наша пресса уделяет большое внимание личности главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. Одни называют канадского тренера волшебником, другие — дилетантом, споров очень много. Их усиливает то, что Омск ушёл на каникулы, потерпев пять поражений в последних семи матчах.



Хорошо, что идёт такое жёсткое обсуждение. Я, как говорится, за любой кипиш, кроме коронавируса. С уважением отношусь к североамериканской тренерской школе — в своё время ещё наш великий тренер Игорь Ефимович Дмитриев много общался с главным тренером сборной Канады Дэйвом Кингом, что-то у него брал, многое давал. Но факт остаётся фактом — мы даём лишние поблажки иностранцам, конкуренция у нас не всегда равная.



Давайте опять в глубину. Посмотрите, как в этом сезоне идёт его «Авангард» — 12 побед и 11 поражений в основное время, чуть-чуть выше 50-процентной отметки. То есть команда топчется на месте. И это мы говорим о действующем чемпионе КХЛ.



Но будем справедливы — канадец должен взять на себя лишь небольшую часть вины за такой бледненький старт.



Я немного не понял, когда «Авангард» на старте чемпионского сезона убрал популярного в Омске Максима Сушинского. В то же время у вратарей — особая солидарность, поэтому порадовался, когда на пост генерального менеджера назначили Алексея Волкова, которого помню ещё в роли голкипера в «Крыльях».



Нет вопросов, с Грубецом в прошлом сезоне новый менеджер угадал — как говорится, вратарь вратаря видит издалека. Но ведь другие лидеры были приобретены именно при Сушинском.



Я ждал первого полноценного лета Волкова: нужно было сохранять чемпионский состав, в идеале — его укреплять. Но быстро стало понятно, что с кадровой работой — проблема. Осенняя часть чемпионата это и подтвердила. Так что, может, и хочется поругать Хартли за многочисленные поражения, но в общем-то не за что — где у него состав?!



Оборона более-менее стабильна, а вот в атаке — проблема на проблеме. Фамилии называть не буду, но исполнителей уровня Ковальчука, Буше или даже Чинахова в нападении «Авангарда» сегодня нет. Образно говоря, собрали три третьих тройки — но нет первой.



Поэтому на данном этапе Хартли воспринимаю, скорее, как заложника селекции.



Пока нет предпосылок к тому, что впереди у «Авангарда» хороший плей-офф. С тем материалом, который сегодня есть в команде, не спасёт даже волшебник!» — цитирует Новикова Russia-Hockey.ru.