«Вашингтон» — «Баффало»: видеообзор матча регулярного чемпионата НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3. Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».
В составе победителей дублем отметился нападающий Том Уилсон, ещё по одной шайбе забросили Александр Овечкин, Конор Шири и Конор Макмайл. В составе «Баффало» отметились Коди Икин, Колин Миллер и Андерс Бьорк. Капитан «Кэпиталз» Овечкин также сделал две голевые передачи, Кузнецов оформил три голевых паса, Орлов — один.
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«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 16 очков. «Баффало» — на 12-й строчке Востока, имея в своём активе 12 баллов. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Детройтом» 12 ноября, а «Сэйбрз» дома примут «Эдмонтон» 13 ноября.
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