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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 9 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 9 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 9 ноября.

В Восточной конференции первую строчку сохраняет «Флорида Пантерз», набравшая 21 балл после 12 матчей. На втором месте расположилась «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 18 очков после 10 встреч. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», подопечные Жерара Галлана после 13 матчей набрали 17 очков, ранее обыграв «Флориду» (4:3). На один балл отстаёт «Вашингтон Кэпиталз», накануне выигравший во встрече с «Баффало» (5:3).

В Западной конференции лидирует «Эдмонтон Ойлерз». У канадского клуба 18 очков после 10 матчей. Следом идёт «Калгари Флэймз», набравший 17 баллов после 11 проведённых игр. Третью строчку занимает «Миннесота Уайлд», отстающая от второго места на одно очко.

Турнирная таблица НХЛ
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