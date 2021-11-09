Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 9 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 9 ноября.



В Восточной конференции первую строчку сохраняет «Флорида Пантерз», набравшая 21 балл после 12 матчей. На втором месте расположилась «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 18 очков после 10 встреч. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», подопечные Жерара Галлана после 13 матчей набрали 17 очков, ранее обыграв «Флориду» (4:3). На один балл отстаёт «Вашингтон Кэпиталз», накануне выигравший во встрече с «Баффало» (5:3).



В Западной конференции лидирует «Эдмонтон Ойлерз». У канадского клуба 18 очков после 10 матчей. Следом идёт «Калгари Флэймз», набравший 17 баллов после 11 проведённых игр. Третью строчку занимает «Миннесота Уайлд», отстающая от второго места на одно очко.