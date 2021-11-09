Тренер «Нью-Джерси» — о Шаранговиче: сейчас он действительно борется сам с собой

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал игровую форму белорусского нападающего Егора Шаранговича.



«На мой взгляд, сейчас он слишком много копается в себе. Мы много раз общались с ним и успели обсудить много разных вещей. Мы посмотрели его первые матчи в НХЛ с «Бостоном» в прошлом сезоне (15 и 16 января) и говорили про аспекты игры, которые делали его эффективным. Сейчас стараемся вместе пройти через этот спад и вернуть его в то состояние.



Иногда ты начинаешь слишком много думать об игре и пытаешься найти причины происходящего. Но в такие моменты нужно сосредоточиться на выигранных единоборствах и на хорошей игре в защите. Тогда и шансы в атаке обязательно появятся. Сейчас он действительно борется сам с собой.



Связка с Куокканеном? В прошлом сезоне они здорово играли вместе, поэтому наши ожидания от их игры в этом чемпионате были высокими. В начале сезона они хорошо смотрелись в тройке с Джеком (Хьюзом), но сейчас он травмирован. Мы пытаемся найти для них другое работающее сочетание, чтобы у этих парней было больше возможностей забить гол», — цитирует Раффа официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне Шарангович принял участие в 10 матчах, сделав в них три голевые передачи при показателе полезности «0». «Нью-Джерси» занимает 11-е место в Восточной конференции, после 10 матчей набрав 12 очков.