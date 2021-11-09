Овечкин: давайте не будем забегать вперёд. Нужно обойти Халла, а потом поговорим о Ягре

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:3) прокомментировал своё положение в гонке лучших снайперов за всю историю.
«Видел, как играет Халл? Да, у него потрясающий бросок. Но у меня не было возможности увидеть его вживую.
Теперь на очереди Ягр? Давайте не будем забегать вперёд. Сначала нужно обойти Халла, а потом поговорим о Яромире», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, Овечкин имеет 741 заброшенную шайбу в НХЛ. Ягр сумел забил 766 голов. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, занимая первое место в истории в списке лучших снайперов.
«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 16 очков.
- 9 ноября 2021
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