Овечкин: давайте не будем забегать вперёд. Нужно обойти Халла, а потом поговорим о Ягре

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:3) прокомментировал своё положение в гонке лучших снайперов за всю историю.



«Видел, как играет Халл? Да, у него потрясающий бросок. Но у меня не было возможности увидеть его вживую.



Теперь на очереди Ягр? Давайте не будем забегать вперёд. Сначала нужно обойти Халла, а потом поговорим о Яромире», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин имеет 741 заброшенную шайбу в НХЛ. Ягр сумел забил 766 голов. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, занимая первое место в истории в списке лучших снайперов.



«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 16 очков.