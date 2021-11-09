Уилсон: если бы не я, то Овечкин сегодня уже обогнал бы Халла

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал о забитой шайбе в прошедшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало» (5:3).
«Если бы не я, Овечкин сегодня уже обогнал бы Халла. Когда мы забивали первый гол, то там он подставил клюшку. Шайба летела в ворота, но чиркнула мне по руке. Если бы я просто чуть ушёл в сторону, то мы бы сейчас уже говорили о Ягре», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.
Напомним, Овечкин забросил 741 шайбу за время выступлений в лиге. У идущего третьим Яромира Ягра — 766 голов. Уэйн Гретцки, возглавляющий список снайперов за всю историю, имеет 894 заброшенных шайбы.
«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 16 очков. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Детройтом» 12 ноября.
- 9 ноября 2021
-
13:01
-
12:30
-
12:17
-
12:03
-
11:57
-
11:30
-
11:02
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:05
-
08:44
-
08:26
-
08:16
-
07:59
-
07:42
-
07:33
-
07:22
-
07:20
-
07:08
-
07:04
-
06:55
-
06:32
-
06:20
-
06:12
-
06:03
-
06:00
-
05:59
-
05:51
-
05:50
-
05:37
-
05:18
-
05:07