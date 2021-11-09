Уилсон: если бы не я, то Овечкин сегодня уже обогнал бы Халла

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал о забитой шайбе в прошедшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало» (5:3).



«Если бы не я, Овечкин сегодня уже обогнал бы Халла. Когда мы забивали первый гол, то там он подставил клюшку. Шайба летела в ворота, но чиркнула мне по руке. Если бы я просто чуть ушёл в сторону, то мы бы сейчас уже говорили о Ягре», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.



Напомним, Овечкин забросил 741 шайбу за время выступлений в лиге. У идущего третьим Яромира Ягра — 766 голов. Уэйн Гретцки, возглавляющий список снайперов за всю историю, имеет 894 заброшенных шайбы.



«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 16 очков. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Детройтом» 12 ноября.