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Уилсон: если бы не я, то Овечкин сегодня уже обогнал бы Халла

Уилсон: если бы не я, то Овечкин сегодня уже обогнал бы Халла
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал о забитой шайбе в прошедшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало» (5:3).

«Если бы не я, Овечкин сегодня уже обогнал бы Халла. Когда мы забивали первый гол, то там он подставил клюшку. Шайба летела в ворота, но чиркнула мне по руке. Если бы я просто чуть ушёл в сторону, то мы бы сейчас уже говорили о Ягре», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин забросил 741 шайбу за время выступлений в лиге. У идущего третьим Яромира Ягра — 766 голов. Уэйн Гретцки, возглавляющий список снайперов за всю историю, имеет 894 заброшенных шайбы.

«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 16 очков. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Детройтом» 12 ноября.

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