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Шведский защитник Пилут заключил новое соглашение с «Трактором»

Шведский защитник Пилут заключил новое соглашение с «Трактором»
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«Трактор» продлил контракт со шведским защитником Лоуренсом Пилутом.

Как сообщает инстаграм-аккаунт клуба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.

«Все специалисты и болельщики за полтора года смогли убедиться, что Лоуренс большой профессионал и игрок, одинаково полезный на обеих сторонах площадки. Он является настоящим примером для многих по отношению к делу как на льду, так и вне его. Рады, что удалось достичь договорённости и продлить наше сотрудничество ещё на один сезон», — заявил гендиректор клуба Иван Савин.

Пилут пополнил состав чёрно-белых в межсезонье-2020, заключив с челябинцами двухлетнее соглашение. Прошлый сезон стал для шведского хоккеиста первым в КХЛ за «Трактор». Защитник сыграл 62 игры и набрал 30 (7+23) очков. Также Пилут установил рекорд клуба по блокированным броскам за один регулярный чемпионат (93).

В этом сезоне хоккеист принял участие в 19 матчах, пять раз ассистировал партнёрам и заблокировал 31 бросок при среднем игровом времени 22.13.

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