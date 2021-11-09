Шведский защитник Пилут заключил новое соглашение с «Трактором»

«Трактор» продлил контракт со шведским защитником Лоуренсом Пилутом.
Как сообщает инстаграм-аккаунт клуба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.
«Все специалисты и болельщики за полтора года смогли убедиться, что Лоуренс большой профессионал и игрок, одинаково полезный на обеих сторонах площадки. Он является настоящим примером для многих по отношению к делу как на льду, так и вне его. Рады, что удалось достичь договорённости и продлить наше сотрудничество ещё на один сезон», — заявил гендиректор клуба Иван Савин.
Пилут пополнил состав чёрно-белых в межсезонье-2020, заключив с челябинцами двухлетнее соглашение. Прошлый сезон стал для шведского хоккеиста первым в КХЛ за «Трактор». Защитник сыграл 62 игры и набрал 30 (7+23) очков. Также Пилут установил рекорд клуба по блокированным броскам за один регулярный чемпионат (93).
В этом сезоне хоккеист принял участие в 19 матчах, пять раз ассистировал партнёрам и заблокировал 31 бросок при среднем игровом времени 22.13.
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