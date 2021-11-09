Сятери, Леннстрём и Жафяров — лучшие игроки 10-й недели КХЛ, Мельниченко — лучший новичок

Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков 10-й игровой недели.



Как сообщает официальный сайт КХЛ, лучшим вратарём во второй раз в карьере признан Харри Сятери («Сибирь»), одержавший с командой две победы в трёх матчах. По воротам Сятери было нанесено 83 броска (27,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,59%. Коэффициент надёжности составил 0,67. В матче с «Ак Барсом» (2:0) Сятери в 20-й раз в КХЛ сыграл на ноль. Ранее он становился лучшим на 5-й неделе сезона-2016/2017, выступая за «Витязь».



Лучшим защитником впервые в карьере признан Теодор Леннстрём («Торпедо»), набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах. Среднее игровое время защитника составило 21 минуту и 45 секунд, на его счету 17 бросков, два заблокированных броска и дважды на нём нарушали правила.



Лучшим нападающим в четвёртый раз в карьере признан Дамир Жафяров («Торпедо»), набравший 7 (5+2) очков в трёх матчах недели. Голы в матчах с «Локомотивом» (3:2) и «Сочи» (5:1) стали победными для его команды, в игре с южанами он впервые в КХЛ сделал хет-трик. Жафяров не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Трижды Жафяров признавался лучшим нападающим недели в сезоне-2020/2021.



Лучшим новичком впервые в карьере признан Кирилл Мельниченко (ХК «Сочи»), набравший 2 (0+2) очка в трёх матчах недели. Мельниченко не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». На его счету три броска, два силовых приёма, три заблокированных броска и дважды на нём нарушали правила.