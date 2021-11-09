Грин: Подколзин играет лучше с каждым матчем, принося пользу на каждом участке льда

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал выступление российского нападающего команды Василия Подколзина.



«Подколзин с каждым матчем играет всё лучше. С чем связано увеличение его игрового времени? Я как тренер больше доверяю игроку, когда тот цепляется за шайбу и приносит пользу на каждом участке льда. Подколзин очень усердно работает. Мы много общаемся, и он хорошо усваивает информацию. Всегда хочется видеть прогресс от молодых игроков.



Существует много мелких нюансов, которые влияют на игру в большинстве. Возможно, ранее он с ними даже не сталкивался. Но особенность Подза в том, что он уделяет внимание каждому аспекту игры и хочет во всём становиться лучше», — цитирует Грина официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне 20-летний форвард сыграл в 10 матчах, набрав в них 3 (3+0) очка при показателе полезности «+1».