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«Сочи» и СКА произвели обмен с участием двоих хоккеистов

«Сочи» и СКА произвели обмен с участием двоих хоккеистов
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Нападающие Александр Гордин и Артём Жук продолжат карьеру в системе «Сочи», сообщает официальный сайт клуба. Игроки перешли в команду в результате обмена со СКА. Клуб из Санкт-Петербурга получил денежную компенсацию.

Александр Гордин является воспитанником СКА, играл в командах системы армейского клуба в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В нынешнем сезоне 20-летний форвард провёл 12 матчей за «СКА-1946» в Молодёжной хоккейной лиге и набрал 8 (6+2) очков.

21-летний Артём Жук начинал заниматься хоккеем в Минске, после чего переехал в Санкт-Петербург и выступал за команды системы СКА в МХЛ и ВХЛ. В текущем сезоне участия в официальных матчах не принимал.

Трёхсторонний контракт Александра Гордина и двусторонний контракт Артема Жука рассчитаны до 30 апреля 2022 года.

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