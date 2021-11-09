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«Твиттер» «Рейнджерс» — о Шестёркине: почему он такой великолепный

«Твиттер» «Рейнджерс» — о Шестёркине: почему он такой великолепный
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«Нью-Йорк Рейнджерс» в «Твиттере» опубликовал пост, посвящённый российскому голкиперу Илье Шестёркину, в котором написано, что с момента дебюта в сезоне-2019/2020 Шестёркин провёл восемь победных матчей, в которых отразил более 40 бросков. Это лучший показатель лиги за этот период.

«Почему он такой великолепный», – подписал пост твиттер-аккаунт «Рейнджерс».

Напомним, минувшей ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 4:3.

Примечательно, что Шестёркин не проиграл ни одного матча за свою карьеру, в котором его команда позволила нанести 40 и более бросков по его воротам.

В текущем сезоне голкипер провёл 10 матчей и оформил в них один шат-аут. Его коэффициент надёжности составляет «2.37».

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