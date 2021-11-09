Гарланд: Подколзин — отличный игрок. Надеюсь, буду с ним в тройке как можно дольше
Поделиться
Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Конор Гарланд поделился мнением о нападающем Василии Подколзине в матче с «Даллас Старз (6:3).
«Как вы знаете, у него отличный бросок. В моменте с его голом ворота были открыты, так что для такого хорошего хоккеиста, как мне кажется, не составило труда забить.
Он отличный молодой игрок, и я надеюсь, что буду играть с ним в тройке как можно дольше.
Как я отдал ему передачу не глядя? Ну, я увидел его периферийным зрением и сделал пас, он крупный парень. Он успел подключиться к атаке и был открыт, так что мне оставалось сделать как можно более удобную передачу. Рад, что у него получилось её принять и забить гол в касание», – цитирует Гарланда официальный сайт НХЛ на русском языке.
Комментарии
- 9 ноября 2021
-
19:29
-
19:09
-
17:56
-
17:46
-
17:23
-
16:30
-
15:19
-
14:48
-
14:21
-
13:35
-
13:15
-
12:30
-
12:17
-
12:03
-
11:57
-
11:30
-
11:02
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:05
-
08:44
-
08:26
-
08:16
-
07:59
-
07:42
-
07:33
-
07:22
-
07:20
-
07:08
-
07:04
-
06:55
-
06:32
Партнерский контент