Гарланд: Подколзин — отличный игрок. Надеюсь, буду с ним в тройке как можно дольше

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Конор Гарланд поделился мнением о нападающем Василии Подколзине в матче с «Даллас Старз (6:3).



«Как вы знаете, у него отличный бросок. В моменте с его голом ворота были открыты, так что для такого хорошего хоккеиста, как мне кажется, не составило труда забить.



Он отличный молодой игрок, и я надеюсь, что буду играть с ним в тройке как можно дольше.



Как я отдал ему передачу не глядя? Ну, я увидел его периферийным зрением и сделал пас, он крупный парень. Он успел подключиться к атаке и был открыт, так что мне оставалось сделать как можно более удобную передачу. Рад, что у него получилось её принять и забить гол в касание», – цитирует Гарланда официальный сайт НХЛ на русском языке.