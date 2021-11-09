«Адмирал» подписал контракт с победителем прошлого сезона МХЛ Гутиком
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«Адмирал» подписал контракт с нападающим Даниилом Гутиком, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.
Хоккеист родился на Дальнем Востоке, в Хабаровске. В 13 лет переехал в Ярославль. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне-2017/2018 за ярославский «Локо» в МХЛ. Проведя три года в Ярославле, в 2020 году перешёл в московское «Динамо», с которым стал победителем плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.
В сезоне-2021/2022 перешёл в «Динамо» из Санкт-Петербурга, за который сыграл 13 матчей в МХЛ и набрал 17 очков: забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+6».
Следующий матч «Адмирал» проведёт с рижским «Динамо» 15 ноября.
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