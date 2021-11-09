Российский нападающий «Торонто» Семёнов тренируется в третьем звене на позиции левого края

7 ноября «Торонто Мэйпл Лифс» вызвал в основной состав российского нападающего Кирилла Семёнова, а 9-го хоккеист тренировался в третьем звене на левом фланге, сообщает журналист Давид Алтер в «Твиттере».
26-летний российский нападающий является лучшим бомбардиром фарм-клуба — «Торонто Марлис». В девяти матчах он сумел набрать 9 (1+8) очков при показателе полезности «+6».
Напомним, Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы в розыгрыше Кубка Гагарина вместе с «Авангардом».
«Торонто» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 15 очков. В следующей встрече подопечные Шелдона Кифа сыграют в гостях с «Филадельфией Флайерз». Игра состоится в четверг, 11 ноября. Стартовое вбрасывание — в 3:30 мск.
- 9 ноября 2021
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