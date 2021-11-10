Генменеджер «Анахайма» отстранён от работы. Клуб расследует его профессиональное поведение

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей отправлен в административный отпуск в связи с расследованием, связанным с профессиональным поведением специалиста.

«Недавно нам стало известно об обвинениях в адрес Боба Мюррея в ненадлежащем профессиональном поведении. После внутренней проверки мы привлекли Шеппарда Маллина для проведения независимого расследования. По рекомендации их первоначальных выводов мы решили отправить Мюррея в административный отпуск в ожидании окончательных результатов. Тем временем, вице-президент по хоккейным операциям и помощник генерального менеджера Джефф Соломон возьмет на себя роль временного генерального менеджера. У нас не будет никаких дальнейших комментариев, пока расследование не будет завершено», — говорится в заявлении клуба.

После 13 матчей «Анахайм» занимает пятое место в Западной конференции.