Гол Хёрнквиста в игре «Рейнджерс» — «Флорида» спустя сутки переписали на Мамина

Вчера, в ночь на вторник, 9 ноября, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду победил «Флориду Пантерз» со счётом 4:3.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», автором заброшенной шайбы «Флориды» на заключительной минуте встречи теперь является 26-летний российский форвард Максим Мамин, отличившийся впервые после возвращения в НХЛ. Ему в ассистенты записали Патрика Хёрнквиста и Александра Баркова.

Отметим, что шайбу переписали на Мамина лишь спустя сутки. Изначально её автором был Хёрнквист.

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Всего на счету Мамина 36 матчей в его заокеанской карьере, в которых ему удалось отметиться четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «+1» и 12 минутах штрафного времени.