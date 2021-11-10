Первая шайба Зайцева в сезоне не спасла «Оттаву» от поражения «Бостону»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» на домашнем льду победил «Оттаву Сенаторз» — 3:2.
В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан, Дерек Форборт и Патрис Бержерон, а за «Оттаву» забрасывали Зак Сэнфорд и 30-летний российский защитник Никита Зайцев, для которого эта шайба стала первой в текущем сезоне НХЛ.
21-летний российский крайний форвард «Оттавы» Егор Соколов дебютировал в НХЛ и за 7.42 на льду результативными действиями не отметился, завершив игру с показателем полезности «0». У его партнёра по команде защитника Артёма Зуба коэффициент полезности «-1» за 18.25 на площадке.
В следующей игре «Бостон Брюинз» примет «Эдмонтон Ойлерз», а «Оттава Сенаторз» начнёт домашнюю серию встречей с «Лос-Анджелес Кингз».
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