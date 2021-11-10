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Первая шайба Зайцева в сезоне не спасла «Оттаву» от поражения «Бостону»

Первая шайба Зайцева в сезоне не спасла «Оттаву» от поражения «Бостону»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» на домашнем льду победил «Оттаву Сенаторз» — 3:2.

В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан, Дерек Форборт и Патрис Бержерон, а за «Оттаву» забрасывали Зак Сэнфорд и 30-летний российский защитник Никита Зайцев, для которого эта шайба стала первой в текущем сезоне НХЛ.

21-летний российский крайний форвард «Оттавы» Егор Соколов дебютировал в НХЛ и за 7.42 на льду результативными действиями не отметился, завершив игру с показателем полезности «0». У его партнёра по команде защитника Артёма Зуба коэффициент полезности «-1» за 18.25 на площадке.

В следующей игре «Бостон Брюинз» примет «Эдмонтон Ойлерз», а «Оттава Сенаторз» начнёт домашнюю серию встречей с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Сэнфорд (Ткачук) – 01:14' (5x5)   1:1 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 25:12' (5x4)   2:1 Форборт (Койл, Холл) – 30:58' (5x5)   2:2 Зайцев (Эннис, Шабо) – 33:09' (5x5)   3:2 Бержерон (Пастрняк, Макэвой) – 38:40' (4x4)
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