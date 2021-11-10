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«Каролина» в овертайме победила «Тампу». У А. Свечникова – 15-е очко в сезоне

«Каролина» в овертайме победила «Тампу». У А. Свечникова – 15-е очко в сезоне
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В основное время команды по разу поразили ворота друг друга – за «Тампу» отличился Стивен Стэмкос, а за «Каролину» Теуво Терявяйнен. В овертайме точный бросок 22-летнего чешского форварда «ураганов» Мартина Нечаса принёс его команде победу в этом матче.

21-летний российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 20 минут 48 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «0». Таким образом, у него уже 15 (7+8) очков в текущем сезоне.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31, а его визави из «Каролины» Фредерик Андерсен – 17 из 18.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Стэмкос (Жозеф, Киллорн) – 29:00' (5x5)   1:1 Терявяйнен (Трочек, Свечников) – 49:56' (5x4)   1:2 Нечас (Ахо, Деанджело) – 63:26' (3x3)
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