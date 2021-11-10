«Каролина» в овертайме победила «Тампу». У А. Свечникова – 15-е очко в сезоне

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В основное время команды по разу поразили ворота друг друга – за «Тампу» отличился Стивен Стэмкос, а за «Каролину» Теуво Терявяйнен. В овертайме точный бросок 22-летнего чешского форварда «ураганов» Мартина Нечаса принёс его команде победу в этом матче.

21-летний российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 20 минут 48 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «0». Таким образом, у него уже 15 (7+8) очков в текущем сезоне.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31, а его визави из «Каролины» Фредерик Андерсен – 17 из 18.