Барабанов забросил первую шайбу в текущем сезоне за «Сан-Хосе», поразив ворота «Калгари»

В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» принимает на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Идёт 2-й период, счёт в игре равный – 1:1.
На старте второй двадцатиминутки счёт в матче открыл 27-летний российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов, отметившись первой заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. Таким образом, он набрал 5-е (1+4) очко в 7 играх.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сан-Хосе».
Всего на счету Барабанова в НХЛ 29 встреч, в которых он трижды поражал ворота соперников, а ещё в девяти случаях ассистировал своим партнёрам по команде. Напомним, что Александр перебрался в НХЛ из санкт-петербургского СКА в сезоне-2020/2021, перейдя в «Торонто Мэйпл Лифс», за который он провёл 13 встреч, а затем был обменян в «Сан-Хосе».
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