«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Виннипег». У Бучневича – гол и результативная передача

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.

В основное время команды дважды поражали ворота друг друга – за «Виннипег» отличились Нил Пионк и Кайл Коннор, а за «Сент-Луис» забрасывали Павел Бучневич и Джордан Кайру. В серии штрафных бросков сильнее оказались гости благодаря точному броску Райана О’Райлли.

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26-летний российский форвард «Блюз» Павел Бучневич, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт и результативный пас, проведя на льду 17 минут 5 секунд и завершив встречу с коэффициентом полезности «+1». У него 5 (3+2) очков в 9 встречах текущего сезона. Его партнёры по команде Владимир Тарасенко, Клим Костин и Иван Барбашёв результативными действиями не отметились.

5-е (1+4) очко в сезоне удалось набрать и 25-летнему российскому нападающему «Джетс» Евгению Свечникову. В этой игре на его счету голевая передача и «+1» за 15.59 на площадке.