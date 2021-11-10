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Бучневич – о голевом пасе на Кайру: смотрел гол Макдэвида «Рейнджерс». Я тоже так могу

Бучневич – о голевом пасе на Кайру: смотрел гол Макдэвида «Рейнджерс». Я тоже так могу
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26-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал свою яркую голевую передачу на Джордана Кайру в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (3:2 Б).

«Мы с Барби и Бози сидели в медкабинете и смотрели гол Коннора Макдэвида в матче с «Рейнджерс». Я подумал, что тоже так могу. Я обфинтил соперников и отдал передачу на Кайру, и он забил», — сказал Бучневич на послематчевой пресс-конференции, которую приводит Bally Sports в «Твиттере».

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26-летний российский форвард «Блюз» Павел Бучневич, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт и результативный пас, проведя на льду 17 минут 5 секунд и завершив встречу с коэффициентом полезности «+1». У него 5 (3+2) очков в 9 встречах текущего сезона. Его партнёры по команде Владимир Тарасенко, Клим Костин и Иван Барбашёв результативными действиями не отметились.

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