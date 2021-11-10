Задоров провёл грубый силовой на Барабанове и в этой же смене отправил шайбу в свои ворота

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» принимала на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился победой гостей со счётом 3:1.

На старте 3-го периода 26-летний российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл весьма неудачную смену – сначала он применил грубый силовой приём на грани фола в центре площадки на своём соотечественнике из «Сан-Хосе» Александре Барабанове, а затем отправил шайбу в собственные ворота, подставив клюшку под наброс от Логана Кутюра.

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В этой игре 27-летний российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов отметился первой заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. Таким образом, он набрал 5-е (1+4) очко в 7 играх. Задоров за 17.29 на льду не отметился результативными действиями и заработал коэффициент полезности «-1».