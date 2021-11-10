Ларкин забил в пустые ворота после курьёзного отскока от борта. Шайба стала победной

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



На 35-й минуте голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер хотел выбросить шайбу через борт за воротами, однако шайба отскочила к пустым воротам, где первым оказался форвард «Детройта» Дилан Ларкин. Эта шайба стала третьей и победной для хозяев. Четвёртую команда забросила, когда «Ойлерз» сняли голкипера.

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В текущем сезоне Ларкин провёл 10 матчей и набрал в них девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.