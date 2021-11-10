Ларкин забил в пустые ворота после курьёзного отскока от борта. Шайба стала победной
Поделиться
В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 35-й минуте голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер хотел выбросить шайбу через борт за воротами, однако шайба отскочила к пустым воротам, где первым оказался форвард «Детройта» Дилан Ларкин. Эта шайба стала третьей и победной для хозяев. Четвёртую команда забросила, когда «Ойлерз» сняли голкипера.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
В текущем сезоне Ларкин провёл 10 матчей и набрал в них девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.
Комментарии
- 10 ноября 2021
-
09:24
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:31
-
08:03
-
07:49
-
07:38
-
07:29
-
07:13
-
06:49
-
06:27
-
06:10
-
05:59
-
05:54
-
05:36
-
05:20
-
05:05
-
04:51
-
04:22
-
03:23
-
03:16
-
02:24
-
02:03
- 9 ноября 2021
-
23:20
-
22:15
-
21:35
-
21:26
-
21:20
-
21:00
-
20:55
-
20:34
-
19:29
-
19:09
Партнерский контент