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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 10 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 10 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 10 ноября.

В Восточной конференции первую строчку сохраняет «Флорида Пантерз», набравшая 21 балл после 12 матчей. На втором месте расположилась «Каролина Харрикейнз», обыгравшая «Тампу-Бэй Лайтнинг» (2:1) и имеющая в своём активе 20 очков после 11 встреч. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», подопечные Жерара Галлана после 13 матчей набрали 17 очков. На один балл отстаёт «Вашингтон Кэпиталз», у которого 12 матчей. Столько же очков и у «Детройт Ред-Уингз», правда, у команды на две встречи больше, чем у «Кэпиталз».

В Западной конференции лидерство сохраняет «Эдмонтон Ойлерз», несмотря на поражение от «Детройт Ред Уингз» (2:4). У канадского клуба 18 очков после 11 матчей. Следом идут сразу три команды, набравшие по 17 очков. Это «Сент-Луис Блюз», обыгравший в овертайме «Виннипег Джетс» (3:2), а всего у «Блюз» 11 матчей. На одну встречу больше у «Калгари Флэймз» и на три – у «Анахайм Дакс», который благодаря пятиматчевой победной серии вошёл в топ-4 чемпионата.

Турнирная таблица НХЛ
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