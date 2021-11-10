Дюшарм – о Прайсе: ничего не слышали о нём в его отсутствие, поэтому рады видеть его

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм поделился мнением о возвращении в состав голкипера команды Кэри Прайса, который проходил лечение от зависимости.
«Мы очень рады видеть его. С ним всё в порядке. У нас очень сплочённая команда. Тут собрались хорошие ребята, которые переживают друг за друга, и возвращение в состав одного из нас окажет положительное воздействие на остальных. Мы ничего не слышали о нём в его отсутствие и поэтому очень рады видеть его в отличном настроении. Это здорово», – цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Канадиенс» по-прежнему располагаются на последнем месте в таблице Восточной конференции, набрав семь очков в 14 играх. Столько же очков у «Оттавы Сенаторз», правда у них сыграно на две встречи меньше.
- 10 ноября 2021
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:14
-
10:00
-
09:40
-
09:24
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:31
-
08:03
-
07:49
-
07:38
-
07:29
-
07:13
-
06:49
-
06:27
-
06:10
-
05:59
-
05:54
-
05:36
-
05:20
-
05:05
-
04:51
-
04:22
-
03:23
-
03:16
-
02:24
-
02:03
- 9 ноября 2021
-
23:20
-
22:15
-
21:35