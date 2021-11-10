Дюшарм – о Прайсе: ничего не слышали о нём в его отсутствие, поэтому рады видеть его

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм поделился мнением о возвращении в состав голкипера команды Кэри Прайса, который проходил лечение от зависимости.

«Мы очень рады видеть его. С ним всё в порядке. У нас очень сплочённая команда. Тут собрались хорошие ребята, которые переживают друг за друга, и возвращение в состав одного из нас окажет положительное воздействие на остальных. Мы ничего не слышали о нём в его отсутствие и поэтому очень рады видеть его в отличном настроении. Это здорово», – цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Канадиенс» по-прежнему располагаются на последнем месте в таблице Восточной конференции, набрав семь очков в 14 играх. Столько же очков у «Оттавы Сенаторз», правда у них сыграно на две встречи меньше.