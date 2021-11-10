Нечас: Бриндамор сказал, что не забьём в 1-й смене, но забьём в последней. Так и случилось

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас поделился мнением о победе над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (2:1, ОТ).

«После второго периода Бриндамор вошёл в раздевалку и сказал нам: «Продолжайте играть в наш хоккей». Тренер хотел, чтобы мы продолжали бороться за шайбу, и сказал, что после перерыва мы вряд ли забьём в первой смене, но это может произойти в последней. В итоге так и случилось. Мы забили в овертайме и одержали важную победу», – цитирует Нечаса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Каролину Харрикейнз». В составе «Тампы» ворота защищал голкипер Андрей Василевский, отразивший 29 бросков из 31.